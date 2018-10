Rezort práce má dostať z rozpočtu v budúcom roku viac zdrojov

Ján Richter, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ministerstvo práce má v budúcom roku dostať zo štátneho rozpočtu viac finančných prostriedkov. Celkovo sa rozpočtové zdroje kapitoly navyšujú o 101 miliónov eur, teda o 4,79 %. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na najbližšie roky, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.uvádza sa v návrhu rozpočtu.V budúcom roku majú dosiahnuť výdavky rezortu práce 2,30 miliardy eur, čo predstavuje asi 2,37 % hrubého domáceho produktu (HDP) a 6,14 % výdavkov rozpočtu verejnej správy. Tri výdavkovo najväčšie programy sa zameriavajú na sociálnu inklúziu, a to hlavne na podporu rodiny, pomoc v hmotnej núdzi a kompenzácie ťažko zdravotne postihnutých, zdroje však majú smerovať aj na aktívne opatrenia trhu práce.Celkové výdavky kapitoly rezortu práce v porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok medziročne klesajú o 40,4 milióna eur.uvádza sa v návrhu rozpočtu.Najviac peňazí má v budúcom roku ísť na sociálnu inklúziu, a to v objeme 1,97 miliardy eur. Na politiku zamestnanosti je vyčlenených 134,9 milióna eur, na inštitucionálnu podporu 176,1 milióna eur a na informačné technológie 17,5 milióna eur." píše sa v návrhu rozpočtu.V miere zamestnanosti dosahuje Slovensko podľa predloženého materiálu dobré výsledky, pričom cieľ 72 % zamestnanosti, ktorý si stanovilo Slovensko dosiahnuť do roku 2020, by mal byť pri súčasnom vývoji dosiahnutý v roku 2018.uvádza návrh rozpočtu.