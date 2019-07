Rezort práce: Pri minimálnej mzde budeme prihliadať na vývoj ekonomiky

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 15. júla (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predloží návrh na úpravu minimálnej mzdy do konca júla tohto roka. Prihliadať bude na vývoj ekonomiky, spotrebiteľských cien, ale aj vývoj zamestnanosti. Sociálni partneri sa totiž nedohodli na výške minimálnej mzdy do zákonom stanovenej lehoty 15. júla.Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov svoje návrhy predložia rezortu práce. Rad je teraz na ministerstve, aby prišlo s vlastným návrhom na ustanovenie výšky minimálnej mzdy v budúcom roku.priblížil pre TASR riaditeľ tlačového a komunikačného odboru na ministerstve Michal Stuška. Upozornil tiež na to, že so zvyšovaním minimálnej mzdy súvisí nielen vymanenie sa z rizika chudoby pracujúcich, ale aj zvyšovanie sociálnej ochrany, teda vyššie nemocenské dávky, vyššie materské či vyššie dôchodky.dodal Stuška.Odborári trvajú na tom, aby minimálna mzda vzrástla na 635 eur, zástupcovia zamestnávateľov, aby bola na úrovni 552 eur, s tým, že navrhujú i zavedenie daňovej odpočítateľnej položky vo výške minimálnej mzdy, tiež navrhujú mierne poupraviť znenie platného zákona o minimálnej mzde. Sociálni partneri však volajú aj po ustanovení mechanizmu, na základe ktorého by sa minimálna mzda pravidelne zvyšovala.