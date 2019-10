Rezort práce pripraví odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Bratislava 5. októbra (TASR) - Zvyšovanie príplatkov za nočnú a víkendovú prácu, ako aj počas sviatkov by sa malo odpojiť od minimálnej mzdy. Takúto úlohu dostal od vlády minister práce Ján Richter (Smer-SD). Po tejto úprave volajú aj zamestnávatelia.Zmeny by sa mali uskutočniť prostredníctvom novely zákona o minimálnej mzde, ktorú pripravili poslanci Smeru-SD a ktorá je aktuálne v parlamente v druhom čítaní. Primárne ňou navrhujú zachovať sociálny dialóg, ale ustanoviť vzorec, na základe ktorého by sa minimálna mzda pravidelne zvyšovala.priblížil Richter.Šéf rezortu práce vyčíslil, že v budúcom roku by mal byť rast priemernej mzdy na úrovni 5 % až 7 %.doplnil Richter.Zamestnávatelia odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy podporujú najmä preto, lebo im rastú mzdové náklady.podotkla hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Filová Špániková. Asociácia upozorňuje na to, že Slovensko je jediná krajina v Európskej únii (EÚ) s kumuláciou naviazanosti minimálnej mzdy na všetky stupne náročnosti, respektíve tarifné stupne a príplatky v enormnej výške." doplnila Filová Špániková.Odpojenie minimálnej mzdy od príplatkov je potrebné aj podľa Asociácie priemyselných zväzov (APZ). O návrhu ministra práce je pripravená rokovať.doplnila hovorkyňa APZ Silvia Šeptáková. Problémom priemernej mzdy podľa APZ je to, že sa vypočítava z údajov spred dvoch rokov.dodala Šeptáková.Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) má už informácie o úprave produkcie firiem v dôsledku enormne vysokých príplatkov a rastu minimálnej mzdy. Tiež súhlasí s jej odpojením od príplatkov.uviedol tajomník RÚZ Martin Hošták.Podľa RÚZ je potrebné odpolitizovať minimálnu mzdu a vytvoriť mechanizmus jej zvyšovania.dodal Hošták.