Rezort práce reaguje na príchod omikronu, od pondelka budú platiť v DSS-kach prísnejšie pravidlá

Testovanie zamestancov DSS

Pomoc v zariadeniach je vítaná

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je pripravené pri výskyte omikronu v zariadeniach sociálnych služieb okamžite reagovať. Od pondelka (24. januára) sa všetci poskytovatelia budú riadiť usmernením, ktoré určuje presné postupy pre testovanie, dodržiavanie karantény či podmienky návštev u klientov.Všetky zariadenia sociálnych služieb sú tiež zabezpečené dostatočnými zásobami ochranných pomôcok. Rezort práce a sociálnych vecí o tom informoval v tlačovej správe.V prípade výskytu nákazlivejšieho variantu omikron sa celé zariadenie sociálnych služieb stáva červenou zónou. Znamená to predovšetkým zákaz návštev, zníženie mobility, pravidelné testovanie a tiež monitoring zdravotného stavu všetkých klientov aj zamestnancov v zasiahnutom zariadení.Zároveň by sa nemal miešať personál. Každý zamestnanec, ktorý do zariadenia prichádza, je povinný otestovať sa antigénovým testom bez výnimky.„Naše usmernenie platí pre všetky zariadenia sociálnych služieb a Centrá pre deti a rodiny, aby sme predišli akémukoľvek zhoršeniu súčasnej situácie. Každý zamestnanec má k dispozícii aj testy na individuálne testovanie v domácom prostredí," uviedol riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Hudák.Keďže situácia naznačuje rýchle šírenie sa nákazlivejšej formy variantu omikron, rezort práce vyzýva všetkých, ktorí chcú podať pomocnú ruku klientom, a najmä personálu zariadení, aby sa prihlásili na výpomoc.Už počas predchádzajúcej vlny sa vďaka výzve rezortu práce podarilo nájsť výpomoc do viacerých zariadení sociálnych služieb napr. v Bratislave, Žiline, Galante či Nových Zámkoch. Išlo najmä o opatrovateľky a pomocný personál.Pomocnú ruku takto pred rokom podali aj mobilné jednotky sociálnej starostlivosti, teda pracovné tímy ľudí, ktorí vypomáhali personálu v zariadeniach.