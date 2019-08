Rezort práce spustil konzultácie o zavedení automatu v druhom pilieri

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. augusta (TASR) - Hoci záujem o negarantované fondy v 2. dôchodkovom pilieri rastie, väčšina sporiteľov je stále konzervatívna a svoje úspory má uložené v garantovaných dlhopisových fondoch. To by sa však do budúcnosti mohlo zmeniť. Rezort práce odštartoval konzultácie o zavedení tzv. automatu v prípade druhého piliera, ako odporúča aj Inštitút finančnej politiky (IFP) pri rezorte financií.Ku koncu júna tohto roka objem majetku sporiteľov v 2. dôchodkovom pilieri vzrástol na 8,93 miliardy eur. V garantovaných dlhopisových fondoch sa nachádzalo 6,61 miliardy eur a v negarantovaných bolo uložených 2,32 miliardy eur. Väčšina majetku je tak v menej rizikových fondoch, dôchodkové správcovské spoločnosti však hovoria o raste záujmu o rizikové fondy, čo potvrdzujú aj samotné štatistiky.priblížil pre TASR podpredseda predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) Vladimír Mlynek. Konzervatívne dôchodkové fondy pritom ľuďom zarábajú viditeľne slabšie. Od začiatku tohto roka zhodnotili ľuďom úspory o 1,32 % až 5,57 %, kým zhodnotenie pri negarantovaných fondoch sa pohybovalo od 8,9 % až po 21,52 %.IFP v marci tohto roka zverejnil analýzu, v ktorej odporúča zaviesť automatický vstup do predvolenej stratégie pre sporiteľov v 2. pilieri, upraviť vyplácanie dôchodku z 2. piliera a zároveň garantovať výnos, ak bude sporiteľ investovať podľa odporúčanej stratégie. Zavedenie predvolenej sporiacej stratégie by podľa IFP mohlo pomôcť bežnému sporiteľovi zhodnotiť svoje úspory v druhom pilieri lepšie. Táto stratégia by mala určiť optimálny podiel úspor v akciách vzhľadom na vek sporiteľa bez toho, aby si musel svoje úspory aktívne spravovať. Aktívnym sporiteľom, ktorí sa rozhodnú manažovať si úspory sami, by podľa IFP mala zostať možnosť voľby ľubovoľnej investičnej stratégie tak ako doteraz.podotkol Mlynek.Vláda sa zaviazala zaviesť toto opatrenie do konca roka 2020.priblížil riaditeľ tlačového odboru rezortu práce Michal Stuška. Zároveň vysvetlil, že konkrétne opatrenia budú vychádzať zo základného odporúčania politík, ktoré publikoval IFP. "" dodal Stuška.