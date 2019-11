Rezort práce: V prieskume o starostlivosti sa nezbierajú citlivé údaje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. novembra (TASR) - Inštitút sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR organizuje prieskum s cieľom zmapovania foriem starostlivosti o deti do troch rokov veku. Zároveň upozorňuje, že sa v ňom nezbierajú citlivé či osobné údaje, okrem toho je aj nepovinný. V reakcii na kritiku stúpajúcej byrokracie zo strany opozície to pre TASR uviedla Barbora Petrová z tlačového a komunikačného odboru MPSVaR SR.uviedol Inštitút sociálnej politiky MPSVaR s tým, že pre túto formu sa rozhodli práve z dôvodu absolútnej ochrany súkromia respondentov. Výsledkom zberu údajov tak budú len štatistiky o formách starostlivosti o deti, ktoré si želajú samotní rodičia, bez akýchkoľvek osobných údajov.tvrdí Inštitút sociálnej politiky. Napriek tomu odporúča každej škole opýtať sa rodičov, či sú ochotní sa prieskumu zúčastniť.Rezort práce verí, že zozbierané údaje umožnia odpovedať na dôležité otázky, ako napríklad: Ako riešia rodičia starostlivosť o deti do veku troch rokov? Umiestňujú deti do zariadení? Obracajú sa na príbuzných? Existujú rozdiely vo formách starostlivosti na regionálnej úrovni?Opozičné hnutie OĽaNO si myslí, že na školách stúpa byrokracia pre list MPSVaR SR z 15. novembra. Základné školy majú do konca mesiaca zrealizovať prieskum medzi žiakmi prvých ročníkov o formách ich starostlivosti do troch rokov.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu poukázalo, že ak školy oslovujú rodičov so žiadosťami o informácie, robia tak na základe požiadavky rezortu práce. Napriek tomu, že ministerstvo prieskum nerealizuje, v stanovisku podotklo, že ide o relevantné údaje.dodal odbor komunikácie a protokolu.