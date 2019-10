Rezort práce: V zariadení Steffi prebieha dohľad a kontrola

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. októbra (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) tvrdí, že vykonalo všetky potrebné kroky na to, aby bolo prešetrené prevádzkovanie Zariadenia pre seniorov Penzión Steffi v bratislavskom Ružinove. Zároveň uviedlo, že aj v súčasnosti sa v ňom uskutočňuje opakovaný dohľad, finančná kontrola a v správnom konaní hrozí zariadeniu pokuta.Na páchanie neprávostí na senioroch v utorok (29. 10.) upozornili nezaradení poslanci Jozef Rajtár a Natália Blahová. Vyzvali rezort práce o vyvodenie zodpovednosti a zrušenie tohto zariadenia. Uviedli pritom niekoľko zistených skutočností, ktoré potvrdili aj štátne orgány. Klienti zariadenia majú žiť v nevyhovujúcich podmienkach, má dochádzať k ich okrádaniu, zlému uskladneniu potravín, podávaniu psychofarmatík a dostávať majú aj nutrične nevyváženú stravu. Tiež mali byť porušené viaceré ľudské práva a hygiena.Okrem iných inštitúcií aj ministerstvo v tomto zariadení už vykonalo kontrolu, z jej výsledkov vychádzali aj nezaradení poslanci.priblížil pre TASR riaditeľ tlačového odboru ministerstva Michal Stuška. Tiež uviedol, že v súčasnosti sa v tomto zariadení pre seniorov uskutočňuje zo strany ministerstva opakovaný dohľad aj finančná kontrola. "doplnil Stuška.Zariadenie však pôsobí len v Bratislave, NSK mal preto podľa slov Stušku posunúť dokumentáciu o registrovaní Bratislavskému kraju. "doplnil Stuška.Poslanci však Richterov rezort vo všeobecnosti kritizujú pre nedostatočné kontroly v zariadeniach pre seniorov a pýtajú sa, prečo Nitriansky kraj, pod ktorým je domov zaregistrovaný, nebol oboznámený so zisteniami a nekonal. Stuška ale tvrdí, že Richter inicioval stretnutia so samosprávnymi krajmi, aby sa v súčinnosti kompetentných zvyšovala efektívnosť systému kontroly sociálnych služieb. "" podotkol Stuška.Vyčíslil, že ministerstvo doteraz v roku 2019 zrealizovalo až 160 dohľadov, monitoringov a kontrol v rôznych zariadeniach a ďalších 10 ešte nie je uzavretých." dodal Stuška.