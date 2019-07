Rezort práce za vzdelávanie nezamestnaných zaplatí 3,09 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 28. júla (TASR) - Ministerstvo práce zaplatilo za vzdelávacie programy pre uchádzačov o zamestnanie 3,09 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazku získali dve spoločnosti, a to Deutsch-Slowakische Akademien a Newport Group. Vyplýva to z oznámenia o plnení rámcovej dohody za druhý štvrťrok tohto roka zverejnenom vo vestníku verejného obstarávania.Zmluva so spoločnosťami bola uzatvorená ešte vlani v apríli. Vzdelávacie programy sa realizujú prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR.priblížila pre TASR Mária Hrehová z kancelárie generálneho riaditeľa ÚPSVaR.Od začiatku realizácie projektu bolo podľa údajov ÚPSVR SR do vzdelávania zaradených 12.796 uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa vzdelávali v oblasti logistiky a skladového hospodárstva, programy boli tiež určené pracovníkom automatizácie v strojárskej výrobe, ale aj strojným mechanikom, zámočníkom.doplnila Hrehová.Projekt Pripravený na prácu je nastavený na princípe dvoch na seba nadväzujúcich fáz.vysvetlila Hrehová.V druhej fáze sa realizuje 13 akreditovaných vzdelávacích programov. Určené sú napríklad na vzdelávanie mechatronikov, nástrojárov, autoelektrikárov, operátorov CNC strojov či zámočníkov.