Rezort R. Rašiho chce šetriť na nákupe počítačov či využívaním cloudu

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši počas 164. schôdze vlády SR v Bratislave 3. júla 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) – Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vidí možné úspory verejných financií v zlepšení transparentnosti nákupov informačno-komunikačných technológií (IKT), koordinácii rozvojových a prevádzkových plánov IKT ministerstiev, ako aj vo využívaní služieb vládneho cloudu. Rezort vicepremiéra Richarda Rašiho (Smer-SD) tak reagoval na výzvu ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby v súvislosti so spomalením ekonomiky ministri prišli s návrhmi, ako šetriť.uviedol rezortný odbor komunikácie a protokolu.Jednou z možností úspory v oblasti informatizácie je podľa rezortu využívanie služieb vládneho cloudu.uviedol rezort. To by malo zabezpečiť služby vysokého štandardu bez nutnosti opakovane investovať do nových technológií, dodatočných nákladov na školenia pracovníkov nutné pri zmene technológie či do prevádzky a udržateľnosti IT technológií počas celej doby ich životnosti.Ďalší priestor na šetrenie verejných financií vidí ÚPVII v uplatňovaní Koncepcie nákupu IKT pre verejných obstarávateľov, ktorú rezort pripravil.tvrdí rezort. Koncepcia zároveň zohľadňuje špecifiká pri posudzovaní technológie odborníkmi a rieši aj problematiku závislosti obstarávateľov na dodávateľoch softvéru a týka sa napríklad aj autorských práv k autorským dielam. Možnú úsporu zdrojov ÚPVII vidí tiež v lepšej koordinácii rozvojových a prevádzkových IKT plánov ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy.Úrad vicepremiéra tiež zabezpečuje strategické plánovanie a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca. Priorita jednotlivých projektov v rámci investičného plánu je podľa rezortu založená na posúdení hodnoty za peniaze, ktorá hodnotí efektívnosť investície.dodal ÚPVII.