Rezort školstva asi bude musieť za Infovek 2 zaplatiť pokutu

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS).

Bratislava 22. augusta (TASR) - Ministerstvo školstva zrejme bude musieť zaplatiť v súvislosti s projektom Infovek 2 pokutu vo výške 790.000 eur. Potvrdila to šéfka rezortu Martina Lubyová (nom. SNS) po stredajšom rokovaní vlády." informovala Lubyová.Rezort už sa podľa jej slov nemá ako odvolať.uviedla s tým, že situáciu skúma ministerstvo ešte s právnikmi.povedala.Ministerstvo školstva uzavrelo v roku 2010 zmluvu so spoločnosťou Slovak Telekom na projekt Infovek 2, predmetom bolo poskytovanie internetu. V septembri 2015 rezort priamym rokovacím konaním uzavrel so spoločnosťou Slovak Telekom zmluvu, ktorou sa projekt predĺžil o rok, a to v celkovej výške 5,7 milióna eur bez DPH.vysvetľoval rezort nedávno.V máji tohto roka Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pri kontrole zákazky na predĺženie projektu Infovek 2 skonštatoval porušenie zákona, a teda ministerstvo malo tento projekt vypovedať. Dôvodom porušenia zákona bolo nesplnenie podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.informoval už koncom júna rezort školstva. Správne konanie o uložení pokuty za správny delikt začal ÚVO voči ministerstvu 20. júna.