Rezort školstva deklaruje, že chce podporovať vedu

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) - Ministerstvo školstva chce podporovať slovenskú vedu. Slovenskú akadémiu vied (SAV) vníma ako partnera a teší ho, že táto inštitúcia bude spolupracovať v procese podpory a rozvoja vedy. Rezort tak reagoval pre TASR na strategické dokumenty smerovania vedy na Slovensku, ktoré vo štvrtok predstavila SAV.Akadémia upozornila, že Slovensku roky chýbajú dokumenty, ktoré by mali určiť priority vo vede a výskume. Predseda SAV Pavol Šajgalík poukázal napríklad na momentálne absentujúcu Štátnu vednú politiku.uviedol rezort školstva.Ministerstvo sa jej, ako tvrdí, preto v tomto roku iniciatívne ujalo a pracuje na nej spolu so Svetovou bankou. Rezort školstva tiež pripravuje cestovnú mapu národnej výskumnej infraštruktúry (Roadmap), ktorá bude predložená v júli tohto roka do medzirezortného pripomienkového konania.SAV sa spojila s univerzitami, priemyselným sektorom s Učenou spoločnosťou Slovenska, aby pripravili základnú analýzu súčasnej situácie v oblasti vedy i výskumu a víziu pre Slovensko i akadémiu vied.povedal Šajgalík. Tieto dokumenty sú určené štátnym orgánom, politickým stranám, podnikateľom, verejným inštitúciám a vedeckým kapacitám či začínajúcim mladým vedcom.Vedci v dokumentoch napríklad apelujú na podporu špičkových vedcov, zmenu vzťahu spoločnosti k vede, výskumu a vzdelávaniu či na potrebu auditu verejného výskumného priestoru. V materiáli upozorňujú na nízku podporu zo strany štátu, zlé rozdeľovanie celkovej finančnej podpory, na nízku výkonnosť výskumu, veľkú mieru predstierania vedeckej kvality či na predimenzovanú sieť vysokých škôl i nedostatočný rozvoj vysokoškolského vzdelávania.podotkol šéf SAV.