Rezort školstva: Finančná gramotnosť bola vždy súčasťou vzdelávania

Bratislava 11. apríla (TASR) - Vzdelávanie žiakov v oblasti finančnej gramotnosti bolo vždy súčasťou obsahu vzdelávania, či už ako prierezová téma na základných školách (ZŠ) alebo súčasť ekonomického vzdelávania na stredných školách (SŠ). Uviedol to pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR v reakcii na vyjadrenia opozičného hnutia OĽaNO.priblížil rezort školstva.Podľa MŠVVŠ SR ide o vzdelávací obsah, ktorý si školy zaradia do výchovno-vzdelávacieho procesu, pričom si môžu určiť, na akých predmetoch sa tejto téme budú venovať a tiež aké učebné metódy použijú. S rozvíjaním finančnej gramotnosti sa pritom odporúča začať už v predprimárnom vzdelávaní v materských školách.V rámci Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019 sa podľa rezortu školstva ZŠ a SŠ odporúča pri výučbe finančnej gramotnosti klásť zvýšený dôraz na témy týkajúce sa boja proti korupcii a klientelizmu, ako aj na tému ochrany spotrebiteľa. Na podporu výučby finančnej gramotnosti sa tiež ponúka využívať centrálny informačný portál MŠVVŠ SR, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a odkazy.NŠFG podľa rezortu školstva vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií. NŠFG popisuje minimálne požiadavky na finančné, ekonomické a právne vzdelávanie žiakov prostredníctvom osvojených kompetencií. Kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti sa postupne zameriavajú od najnižšej úrovne až do momentu absolvovania strednej školy.dodal rezort školstva.Ako nedávno informovala ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) na tlačovej konferencii k externým maturitám, k zlepšeniu finančnej gramotnosti mladých ľudí by prispelo zavedenie povinnej maturity z matematiky pre gymnázia a vedné STEM odbory (prírodné, technické a lekárske vedy) v dvoch úrovniach – akademickej a aplikovanej.dodal odbor komunikácie a protokolu MŠVVŠ SR.Predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO, poslanci Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová a Eduard Heger na brífingu vyzvali ministerku školstva Lubyovú, aby sa do vyučovania na školách začlenil predmet o zvyšovaní finančnej gramotnosti, ktorý často nie je zaradený do učebných plánov škôl.doplnila Remišová.