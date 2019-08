Rezort školstva inicioval proces zavedenia testu proporcionality

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS). Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 6. augusta (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR iniciovalo proces zavedenia testu proporcionality ako súčasť transpozície európskej smernice, ktorú je Slovenská republika povinná uskutočniť do 30. júla 2020. Vyplýva to z návrhu zákona o posudzovaní proporcionality novej regulácie povolania, ktoré predložil do medzirezortného pripomienkového konania rezort školstva.uviedol rezort školstva v predkladanom materiáli. Trhovú reguláciu regulovaných povolaní a odborných činností upravuje zákon o službách na vnútornom trhu.Zásada proporcionality je jednou zo všeobecných zásad práva EÚ, ktorá sa musí uplatňovať pri každom vnútroštátnom regulačnom opatrení. Následkom je obmedzenie voľného výkonu povolania, voľného pohybu pracovníkov, slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby na vnútornom trhu EÚ.uviedol rezort školstva.V rámci prípravy novej regulácie a pri posudzovaní zmien v existujúcej regulácii povolania alebo odbornej činnosti musí každý príslušný štátny orgán zabezpečiť riadne fungovanie trhu, zaručiť transparentnosť a vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov.uviedol iniciátor hromadnej pripomienky a poslanec Národnej rady SR z klubu SaS Ondrej Dostál. Ako doplnil, posudzovať iba novozavádzané regulácie však považujú za nedostatočné.povedal Dostál. Rezort školstva pre TASR dodal, že