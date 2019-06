Rezort školstva navrhoval,aby sa preverovali odpisy z registra trestov

Martina Lubyová, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 12. júna (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pri návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch navrhovalo, aby sa u pedagógov preverovali aj odpisy z registra trestov, čím by sa nadštandardne zvýšila kontrola. V stredu po rokovaní vlády to uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) v súvislosti s kauzou bratislavského učiteľa, ktorý je obvinený zo zločinu sexuálneho zneužívania a zločinu výroby detskej pornografie svojho žiaka.uviedla Lubyová. Ministerka si myslí, že ide o citlivú otázku." poznamenala šéfka rezortu školstva.Lubyová poukázala na to, že Generálna prokuratúra SR, ale aj Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku navrhovali, aby nebola povinnosť poskytovať tento odpis zahrnutá v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch.povedala ministerka s tým, že keby sa mali takéto prípady vyskytovať častejšie, tak je rezort školstva pripravený sa opätovne vrátiť k návrhu a otvoriť diskusiu. Podľa Lubyovej by sa však musel novelizovať aj zákon o registri trestov.Policajti odboru kriminálnej polície začiatkom júna objasnili prípad mravnostnej trestnej činnosti, ktorej sa mal dopúšťať 51-ročný učiteľ zo základných škôl v Bratislave IV.uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. V prípade preukázania viny hrozí mužovi trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.