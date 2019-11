Rezort školstva nechce, aby vo filme Kto je ďalší? bolo ich logo

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS). Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 19. novembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR nesúhlasilo, aby sa vo filme s názvomuvádzal názov a logo rezortu. Ich použitie v súvislosti s označením ako partnera filmu považuje za. MŠVVaŠ SR to uviedlo pre TASR v reakcii na list europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS). Tá sa na ministerku školstva Martinu Lubyovú (SNS) obrátila na podnet psychológov a učiteľov, ktorí sú pohoršení tým, že film určený vekovej skupine slovenských žiakov starších ako 12 rokov má slúžiť ako prevencia voči šikanovaniu a samovraždám.uviedla v liste europoslankyňa.Rezort školstva skonštatoval, že vo filme absentuje tzv. pozitívny jazyk, čiže empatické formulácie, podporné vety reflektujúce stav osôb, ktoré vo filme vystupujú.zdôraznil v stanovisku. Lubyová preto vyzvala organizáciu eSlovensko, ktorá sa podieľala na tvorbe filmu, aby názov a logo ministerstva zo stránok projektu odstránila. Spoločnosť reagovala s tým, že požiadavku rezortu akceptuje.Europoslankyňa a tiež rezort školstva sa odvolávajú aj na to, že v medzinárodných dokumentoch sa všeobecne uvádza, že film ako umelecké dielo nemá preventívny charakter, keďže nemá vplyv na dlhodobú zmenu správania mladých.Ministerstvo tiež dodalo, že film je v priamom rozpore s odporúčaním o aktívnom zapájaní sa detí a žiakov do aktivít a programov podporujúcich výchovu k zdraviu a zdravému životnému štýlu, keďže nevyzdvihuje zdravý životný štýl, respektíve priamo či sprostredkovane vyzdvihuje negatívne rizikové správanie sa detí a žiakov.Rovnako, okrem iného, zdôraznilo, že hromadné školské návštevy filmu v kinách nedávajú možnosť jednotlivcovi mať informácie a slobodne sa rozhodnúť, či film uvidí, alebo nie.