Rezort školstva podporí 30 projektov environmentálnej výchovy

Bratislava 18. júna (TASR) - Spolu 30 projektov v celkovej sume 50.000 eur podporí v tomto roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania Enviroprojekt 2019. Školy získajú finančné prostriedky vo výške od 474 do 2000 eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.priblížil rezort školstva.Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného odboru školstva okresného úradu v sídle kraja a vyšším územným celkom prostredníctvom ministerstva. Všetky aktivity podporených projektov musia byť ukončené najneskôr do 30. novembra. Zoznam podporených projektov je zverejnený na internetovej stránke rezortu školstva.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pozitívne hodnotí zvyšujúci sa záujem základných a stredných škôl zapájať sa do projektov s environmentálnou tematikou, ako aj ich rastúcu kvalitatívnu úroveň.