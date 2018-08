Rezort školstva ponúka SAV registráciu podľa zákona o VVI

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 10. augusta (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v snahe čo najskôr riešiť vzniknutú situáciu ohľadom registrácie ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) do registra o verejných výskumných inštitúciách (VVI) ponúkalo a ponúka registráciu podľa zákona o VVI. Ten schválila Národná rada SR 19. júla. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.uviedol rezort. Spätná registrácia podľa neho nie je možná, pokiaľ SAV nechce využiť registráciu podľa zákona o VVI.doplnil rezort.Ministerstvo naďalej trvá na vyhlásení, že akadémia nepredložila dokumentáciu potrebnú na zápis do registra v zákonom stanovenom termíne do 31. mája.uviedlo ministerstvo. Ako ďalej doplnilo, v júli spoločnosti nemohli zistiť, či nemajú záporné imanie.doplnil rezort.V pokyne Predsedníctva SAV pre organizácie z 23. júla sa uvádza, že na spustení nových databáz sa intenzívne pracuje. Predpokladaný najskorší termín bol koniec júla – začiatok augusta. "Spätnou registráciou bez znalosti týchto údajov by sa ústavy mohli ocitnúť v situácii, že ako novovzniknuté VVI sú už od vzniku v úpadku. Spätná registrácia by pre ne bola v tomto prípade likvidačná. Údaje o ekonomickom stave vzniknutých spoločností sú nezistiteľné a spätnou registráciou od 1. júla môžu byť niektoré z ústavov v situácii, že do 31. júla mali podať návrh na konkurz. Spätná registrácia je teda v rozpore s konaním o odbornej starostlivosti, ktoré ukladá zákon," uviedlo ministerstvo.Ministerstvo ústavy SAV odmieta do registra VVI zapísať protizákonne. Už 41 dní sú právnickými osobami, ktoré nečinnosťou ministerstva nikde nefigurujú, nemôžu byť partnerom pre akúkoľvek spoluprácu ani žiadateľom. Uviedol to v piatok predseda SAV Pavol Šajgalík. Podľa neho tento stav nemôže zmeniť ani novela zákona o SAV schválená parlamentom 17. júna a vetovaná prezidentom. Novela podľa neho nerieši existenciu VVI od 1. júla až do jesene, kedy bude novela najskôr opäť schválená. Výsledkom by predovšetkým bolo, že organizácie SAV nakoniec môžu prísť o majetok, ktorý bol v správe akadémie a na základe riadneho súpisu už prešiel do ich vlastníctva. Podľa Šajgalíka by išlo o zoštátnenie bez náhrady.Právnik Andrej Leontiev, ktorý zastupuje SAV, poznamenal, že transformácia prebieha podľa zákona o SAV. "Nie je absolútny žiaden dôvod, aby sme v procese transformačného procesu postupovali podľa zákona o VVI," dodal Leontiev.