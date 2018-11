Rezort školstva predloží novelu, ktorá rieši odoberanie titulov

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 23. novembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prichádza s iniciatívou novely vysokoškolského zákona, na základe ktorého bude možné odoberať neoprávnene získané vysokoškolské tituly, podobne ako to je v Českej republike. Uviedla to v piatok počas brífingu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) s tým, že do medzirezortného pripomienkového konania plánuje rezort školstva predložiť návrh zákona v priebehu budúceho týždňa.