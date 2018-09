Rezort školstva pripravil návrh programov výskumu a vývoja 2019 – 2023

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. septembra (TASR) – Návrh štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2028 postúpilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR do predbežného pripomienkového konania a následne do medzirezortného pripomienkového konania. V stredu o tom informoval odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ.Ide o schému štátnych programov výskumu a vývoja, ktoré boli naposledy pripravené a vyhlásené v roku 2004, a ktorých riešenie sa skončilo v roku 2010. Materiálom sa budú zaoberať aj poradné orgány vlády SR, a to Hospodárska a sociálna rada SR a Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.Cieľom prípravy nových štátnych programov výskumu a vývoja je v období rokov 2019 - 2023 s výhľadom do roku 2028 podporiť zo štátneho rozpočtu rozvoj kľúčových oblastí ekonomiky s priamym uplatnením výsledkov a výstupov v praxi formou cielených riešení projektov výskumu a vývoja. Štátne programy sú podľa ministerstva školstva orientované na kľúčové problémy rozvoja a napĺňania potrieb spoločnosti, na riešení ktorých sa môžu podieľať všetky sektory výskumu a vývoja vo vzájomnej súčinnosti a kooperácii. Navrhnutých je päť štátnych programov." uviedlo ministerstvo. Ako ďalej doplnilo, ročne by mohol byť na výskum a vývoj v rámci štátnych programov výskumu a vývoja podporený v priemernej výške okolo 150 miliónov eur.