Rezort školstva pripravil viacero podujatí k výročiam M. R. Štefánika

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. apríla (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pripravilo viacero podujatí k výročiam Milana Rastislava Štefánika v rokoch 2019 a 2020. V tomto roku si Slovensko pripomína 100. výročie od jeho tragickej smrti a v roku 2020 to bude 140. výročie od Štefánikovho narodenia. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.Ministerstvo prostredníctvom svojich priamo riadených organizácií pripravuje podujatia a aktivity určené pre školy a školské zariadenia, pedagógov a žiakov. Metodicko-pedagogické centrum (MPC) zrealizuje navrhnuté edukačné tematické bloky v školách a školských zariadeniach s tematikou osobnosti M. R. Štefánika.uviedol rezort školstva s tým, že realizácia edukačných blokov bude prebiehať od septembra do júla 2020.Rezort školstva uviedol, že dve čísla časopisu Pedagogické rozhľady budú venované osobnosti Štefánika, ich vydanie je naplánované na júl tohto roku a október 2020. Okrem toho bude MPC realizovať aj vzdelávanie učiteľov v akreditovaných vzdelávacích programoch a v neakreditovaných formách vzdelávania formou odborných seminárov.Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) sa bude podieľať na tvorbe podporného a metodického materiálu pre výučbu o M. R. Štefánikovi na stredných školách. Slovenská pedagogická knižnica pripravuje výstavu s názvom Československá republika a postava M. R. Štefánika v knižnej a učebnicovej tvorbe vo fonde Slovenskej pedagogickej knižnice. Zrealizujú sa aj viaceré stretnutia škôl s historikmi.Medzi ďalšie podujatia rezort školstva zahrnul napríklad odovzdávanie ocenení víťazom 27. ročníka literárnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl na tému život, dielo a odkaz M. R. Štefánika mladým. Ďalej pôjde o dejepisnú olympiádu spojenú s jeho osobnosťou, ktorá je naplánovaná na jún 2020.Rezort školstva v pripravovaných Pedagogicko-organizačných pokynoch pre školy a školské zariadenia odporúča realizovať v rokoch 2019 a 2020 rôzne aktivity pre žiakov a pedagógov, napríklad besedy, súťaže, návštevy expozícií či publikovanie témy v školskom časopise.