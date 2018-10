Rezort školstva: Prvý elektronický zber údajov dopadol úspešne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Prvý elektronický zber údajov na financovanie škôl dopadol podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR úspešne. Od 15. do 30. septembra prebiehal na Slovensku prvýkrát oficiálny zber údajov zo škôl a školských zariadení na účely financovania elektronicky prostredníctvom Rezortného informačného systému (RIS). Svoju povinnosť zaslať informácie o žiakoch a zamestnancoch si splnilo 99,7 percenta vzdelávacích zariadení, TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.uviedla šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Ako doplnila, v priebehu minulého týždňa s týmito školami ministerstvo komunikovalo a do utorka chýbajú údaje už len z 12 škôl.Podľa rezortu školstva systém posielané údaje spracovával bez väčších problémov, tzv. dávku spracoval v priemere za 29 sekúnd.uviedlo ministerstvo.Začiatok zberu údajov zo zákona pripadá na 15. septembra, pričom tento rok to bola sobota. Napriek tomu Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou poslala údaje do systému už minútu po polnoci. Len o osem minút dlhšie to trvalo Materskej škole na Bystrickej ceste v Ružomberku.konštatovala Lubyová.RIS je centrálnym registrom rezortu školstva. Jeho úlohou je zbierať jednotkové údaje a efektívne ich využívať na riadenie rezortu. Zabezpečuje podklady pre adresné financovanie škôl a školských zariadení od septembra 2018. Základnými výhodami RIS sú ušetrenie byrokracie, adresnejšie financovanie škôl a školských zariadení a štatistická báza s využiteľnosťou do budúcnosti.