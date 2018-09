Rezort školstva: Školy budú sledovať údaje o žiakoch len elektronicky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Zníženie byrokracie a adresnejšie financovanie škôl a školských zariadení. To je cieľom zberu štatistických údajov zo škôl prostredníctvom Rezortného informačného systému (RIS). Podľa zákona totiž budú školy údaje o počte žiakov či zamestnancov zasielať od septembra elektronicky. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Zber údajov sa bude realizovať v období od 15. do 30. septembra. Po spracovaní sa tieto údaje stanú podkladom pre financovanie škôl a školských zariadení, pričom ako referenčný register bude slúžiť už len RIS.uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) a dodala, že predpokladom adresného financovania je, aby školy a školské zariadenia zadali údaje do systému korektne a v stanovenom termíne.Zástupcovia škôl zadávajú údaje do RIS-u prostredníctvom svojich školských informačných systémov. Pre väčšiu informovanosť škôl a školských zariadení zabezpečil rezort na začiatku leta sériu desiatich školení po celom území Slovenska, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia vyše 3200 škôl a školských zariadení. Ďalšie školenia prebiehali od začiatku septembra v spolupráci s odbormi školstva na okresných úradoch v sídle krajov, pričom boli zamerané na detailné oboznámenie sa s používaním portálu na zber údajov. Zúčastnili sa na nich zástupcovia viac ako 4000 škôl a školských zariadení.dodala Lubyová.Nový spôsob posielania údajov pre výpočet financovania má školám ušetriť administratívu. Údaje, ktoré budú raz v systéme, nebude nutné vypisovať do papierových formulárov. Úlohou RIS je tiež priniesť dôležité informácie a štatistiky, ktoré budú mať neskôr využitie v praxi.uviedol rezort školstva. Informácie z RIS-u pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny môžu v budúcnosti nahradiť podľa rezortu školstva súčasné potvrdenia o návšteve školy. To ušetrí čas nielen samotným školám, ale aj žiakom a ich rodičom.