Rezort školstva: SR bude spolupracovať s USA v oblasti vedy a techniky

Bratislava 12. júla (TASR) - Pre Slovensko sa otvárajú nové možnosti spolupráce s USA v oblasti základného a inovačného výskumu, ako aj v oblasti obchodných, vývojových a inovačných činností, a to vďaka predĺženiu platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci. Na pôde rezortu školstva vo štvrtok potvrdili svojím podpisom možnosť ďalšej spolupráce ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) a veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku Adam Sterling. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.Spoločné aktivity medzi oboma krajinami sa budú uskutočňovať vo forme koordinovaných programov a spoločných výskumných projektov, vedeckých seminárov, konferencií a sympózií, výmeny vedecko-technických informácií či vedeckých a výskumných pracovníkov. Vzájomná spolupráca sa sústredí na riešenie takých otázok, ako je ochrana životného prostredia a biodiverzity, energetika, informačné technológie, vesmír, globálne monitorovanie, ale aj HIV/AIDS a ďalšie zdravotné problémy. Vedci z oboch krajín si budú môcť vymeniť svoje skúsenosti tiež v oblasti vedecko-technického vzdelávania, techniky, pôdohospodárstva, no očakávaná je aj spolupráca v oblasti využiteľnosti prírodných zdrojov, ľudskej výživy, bezpečnosti potravín či genetiky a genetického inžinierstva.Spolupráca medzi SR a USA prebieha aktívne od roku 2005, kedy bolo ukončené riešenie spoločných 13 projektov. V poradí tretia Dohoda medzi vládou SR a vládou USA o vedecko-technickej spolupráci bola podpísaná 8. novembra 2007 vo Washingtone na obdobie desiatich rokov. Dohoda vstúpila do platnosti v roku 2009, pričom jej platnosť vypršala 12. júna tohto roku. Štvrtkovým podpisom protokolu bude partnerstvo medzi oboma krajinami pokračovať ďalších desať rokov.