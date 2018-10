Rezort školstva:Vo výzve z čias Plavčana je zazmluvnených 200 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) – V eurofondovej výzve, vďaka ktorej skončil na ministerstve školstva jeho bývalý šéf Peter Plavčan (nominant SNS), je ešte stále zazmluvnených 200 miliónov eur. Ako v piatok uviedol generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Rastislav Igliar, zo 62 firiem odstúpilo od zmlúv 21.Po tom, čo sa zistilo, že eurofondy by mali byť rozdelené pochybným schránkovým firmám, Európska komisia jednu výzvu zrušila. Pri druhej podpísalo ministerstvo 62 zmlúv. Vlani po nástupe na vedenie rezortu školstva ministerka Martina Lubyová (nominantka SNS) výzvu na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier pozastavila a začala s vnútrorezortnou kontrolou. Následne firmy požiadala, aby od zmlúv samy odstúpili. Doteraz tak urobilo 21 zo 62.povedal Igliar s tým, že časové obmedzenie pozastavenia výzvy nie je dané. Zároveň uviedol, že rezort školstva odporúča každému, aby využil možnosť prihlásiť sa do existujúcich výziev dlhodobého a strategického výskumu, ktoré sú vyhlásené Výskumnou agentúrou, prípadne, aby využili výzvy v rámci ministerstva hospodárstva.Igliar pripomenul, že záujemcovia s projektmi, ktoré už raz prihlásili do inej výzvy, sa nemôžu uchádzať znova, ale môžu svoje skúsenosti a projekt upraviť podľa podmienok danej výzvy.vysvetlil.Výzva je podľa slov Igliara stále pozastavená, prebiehajú kroky na národnej aj európskej úrovni k preukázaniu, či došlo alebo nedošlo k pochybeniam v procese odborného hodnotenia.