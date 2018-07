Rezort školstva vzal rozhodnutie o vrátení zákonov na vedomie

Ilustračný snímok. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 6. júla (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zobralo na vedomie rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku, ktorý vrátil dva zákony týkajúce sa vysokých škôl do Národnej rady SR. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.uviedol rezort školstva.Ministerstvo školstva uviedlo, že návrh zákona na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania vychádza zo štandardov a usmernení na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, ktoré vydali európske organizácie združujúce zainteresované skupiny v oblasti vysokého školstva. Tieto štandardy boli prijaté v máji 2015.uviedol rezort.Záujmom ministerstva je aj to, aby na Slovensku vznikla Slovenská akreditačná agentúra ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá disponuje samostatnými rozhodovacími právomocami v oblasti akreditačného procesu. Takáto agentúra bude riadnym členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve a bude zaradená do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve.vysvetlilo ministerstvo.Kiska navrhol poslancom vypustiť časti novelizujúce zákon o Slovenskej akadémii vied (SAV) a zákon o verejnom obstarávaní, ktoré pribudli počas rokovania v parlamente. V prípade SAV prezident namieta, že dochádza k ohrozeniu transformácie akadémie, keďže schválený zákon spôsobí pre zmätočnosť a nesystémovosť len chaos a právnu neistotu.informovalo ministerstvo školstva.Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a novelu zákona o vysokých školách sa Kiska rozhodol vetovať, pretože podľa neho nedávajú záruky posilnenia kvality vysokého školstva a vytvárajú dôvodné obavy, či situáciu, naopak, nezhoršia.