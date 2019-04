Rezort školstva: Zákon o športe vytvoril tlak na zvýšenie kvality

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. apríla (TASR) – Aplikácia zákona o športe vytvorila tlak na zvýšenie kvality a profesionalizáciu vnútorných procesov v športovej obci, výsledkom ktorých je transparentné a účinné použitie verejných prostriedkov. Uviedla to hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová na margo Správy o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2018. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.Hlavný kontrolór športu je nezávislý kontrolný orgán, ktorý vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách. Medzi jeho hlavné priority činnosti vlani patrila implementácia zákona o športe so zameraním na kontrolu výročných správ športových organizácií a organizáciu školení pre kontrolórov športu.Kontrolnou činnosťou využívania verejných prostriedkov poskytnutých na športovú činnosť bolo identifikované porušenie vo výške 33.859 eur, ktoré boli vrátené do štátneho rozpočtu.uviedol rezort školstva.Na základe plošnej kontroly bolo skontrolovaných 74 výročných správ za rok 2016 a 2017, a to u 42 športových organizácií.priblížilo ministerstvo školstva.Na základe podnetov od osôb s príslušnosťou k športovej organizácii bolo vykonaných deväť kontrol, ktorých predmetom bola kontrola dodržania interných predpisov organizácií a zákona o športe. Deväť podaní bolo postúpených kontrolórom národných športových zväzov. Počas roka 2018 bolo uskutočnených šesť skúšok odbornej spôsobilosti kontrolórov národných športových zväzov a národných športových organizácií, k 31. decembru 2018 kontrolórov s preukázanou odbornosťou vykonaním skúšky bolo 55. Správu vzala vláda uplynulú stredu (3. 4.) na vedomie.