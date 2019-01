Rezort školstva zvýšil počty pre prvákov SŠ v Košickom kraji

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 31. januára (TASR) - Ministerstvo školstva zverejnilo upravené počty žiakov na prijatie do prvého ročníka stredných škôl v Košickom kraji v budúcom školskom roku. Viacerým školám pridalo žiakov, celkovo sa to týka 570 miest. Ministerstvo tak upravilo rozdelenie miest pre prvákov, ktoré vlani v novembri podľa novej legislatívy určil Košický samosprávny kraj (KSK) a ktoré vyvolalo v niektorých školách protesty a petície.uviedla vo štvrtok pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.Podľa KSK pritom rozhodnutie ministerstva pribrzdilo proces skvalitnenia výberu záujemcov o gymnáziá. Predpokladá sa, že z deviateho ročníka základných škôl príde v septembri na stredné školy iba približne 5500 žiakov.konštatovala hovorkyňa.KSK kritizuje, že ministerstvo najprv direktívne stanovilo, že Košický kraj má prijať o 2300 žiakov menej, ako pýtali školy, nakoniec však bez argumentácie zmenilo svoje vlastné rozhodnutie.tlmočila stanovisko hovorkyňa predsedu KSK.Podľa pôvodného rozhodnutia KSK z novembra napríklad košická Obchodná akadémia (OA) Polárna nemala v budúcom školskom roku otvárať ani jednu prvácku triedu. Úprava ministerstva jej určila na prijatie 17 žiakov. Protesty vyvolalo aj zrušenie štvorročného študijného odboru na košickom Gymnáziu Park mládeže, po novom škola môže prijať na tento odbor 60 žiakov. V podobnej situácii bolo aj Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, napokon na štvorročné klasické štúdium dostalo 26 miest. Klasické gymnaziálne triedy otvoria aj na košickom Gymnáziu Opatovská či Súkromnom gymnáziu Katkin park. Úpravou sa napríklad zvýšil aj počet prvákov pre štvorročné štúdium na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach, a to z 30 na 60.