Rezort spravodlivosti chce lepšiu ochranu ľudí pred prevodmi majetku

Bratislava 28. októbra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce lepšie chrániť občanov pred špekulatívnymi prevodmi majetku, a to cez úpravu inštitútu odporovateľnosti. Takisto by mala byť v sporoch lepšie chránená poškodená strana. Zmeny by mala priniesť pripravovaná novela Občianskeho zákonníka.Častým problémom občanov, ako aj podnikateľov, je podľa ministerstva nevymáhateľnosť práva.uvádza ministerstvo.Novelou by mohli byť tiež lepšie chránení poškodení a zároveň lepšie informovaní o svojich právach. "vysvetľuje ministerstvo. Dodáva, že novelou budú poškodení lepšie chránení a takisto sa dotkne aj úpravy odškodňovania smrteľných následkov.Pripravovanú novelu Občianskeho zákonníka predstavil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) 12. októbra. Právne predpisy týkajúce sa súkromných osôb, ktoré doteraz figurovali aj v iných zákonníkoch, by v ňom mali byť upravené a zjednotené. Rezort avizuje, že Občiansky zákonník prejde najväčšou zmenou od jeho vydania. Materiál by mohol byť pripravený na rokovanie vlády v júni budúceho roka a následne ho chcú postúpiť do prvého čítania do parlamentu v septembri budúceho roka.