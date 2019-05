Rezort spravodlivosti chce prijať desiatky nových justičných čakateľov

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 31. mája (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce prijať niekoľko desiatok justičných čakateľov, čaká však na schválenie návrhu zákona, ktorý zabezpečí ich vzdelávanie a transparentný výber. Pre TASR to v reakcii na list Združenia sudcov Slovenska, ktoré poukazuje na nedostatok justičných čakateľov, uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová.uviedla Drobová s tým, že ministerstvo tému intenzívne rieši už od minulého roka.Združenie sudcov Slovenska v piatok upozornilo, že na Slovensku je v súčasnosti len 14 justičných čakateľov, ktorí sa odborne pripravujú na výkon sudcu všeobecného súdu. Očakáva pritom, že v najbližších troch rokoch odíde zo súdov takmer 300 sudcov. Vládu preto vyzvalo, aby zabezpečila urýchlené vypísanie výberových konaní na justičných čakateľov. V tomto roku by malo ísť orientačne o 80 voľných miest.Zhruba 120 miest justičných čakateľov zrušila v roku 2011 reforma bývalej ministerky Lucie Žitňanskej (vtedy SDKÚ-DS), ktorá sa snažila otvoriť justíciu a pretrhnúť početné rodinné väzby v nej. Žitňanská vtedy vyčítala, že justícia klonuje samu seba, keď sudcovia rozhodujú, kto bude sudcom bez akejkoľvek verejnej kontroly. Neskôr kritizovala svojho nástupcu Tomáša Boreca (Smer-SD) za obnovenie inštitútu justičných čakateľov.V minulosti mali justiční čakatelia viac-menej isté, že sa z nich po zložení justičnej skúšky stanú sudcovia. V situácii, keď bolo na súdoch 130 justičných čakateľov, to prakticky znamenalo, že sa sudcom nemôže stať nikto iný. Ministerstvo za Žitňanskej zistilo, že viac ako polovica z justičných čakateľov sú príbuzní ľudí z justičného prostredia.Dnes musia justiční čakatelia absolvovať spolu s ostatnými uchádzačmi rovnaké hromadné výberové konanie, po ktorom sa z nich stanú kandidáti na sudcov. Žitňanská v minulosti na úkor zrušených čakateľských miest navýšila na súdoch počty vyšších súdnych úradníkov. Podľa ZSS to však nie je plnohodnotná náhrada za justičných čakateľov, nakoľko vyšší súdni úradníci sú len akýsi pomocníci sudcov.