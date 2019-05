Rezort spravodlivosti chce upraviť Notársky a Exekučný poriadok

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. mája (TASR) - Notársky a Exekučný poriadok by sa mohol upraviť. Zmeny sa majú týkať najmä disciplinárnych konaní. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje, aby všetci účastníci disciplinárneho konania mohli podať správnu žalobu proti rozhodnutiam disciplinárnych orgánov. Chce tiež doplniť prípady, v ktorých by notár nemusel zachovávať mlčanlivosť. Novely Notárskeho a Exekučného poriadku predložil rezort do medzirezortného pripomienkovania.Podľa navrhovanej novely Notárskeho poriadku by notár nemusel zachovávať mlčanlivosť pri poskytnutí informácií o notárskej činnosti orgánom vykonávajúcim dohľad a osobám oprávneným iniciovať disciplinárne konanie.Rezort chce tiež umožniť všetkým účastníkom disciplinárneho konania domáhať sa prostredníctvom správnej žaloby preskúmania rozhodnutia disciplinárneho orgánu. Účastníkom konania je disciplinárne obvinený, ktorým môže byť notár alebo exekútor a tiež navrhovateľ, čiže osoba oprávnená iniciovať disciplinárne konanie.Podľa novej právnej úpravy by mohol minister spravodlivosti podať správnu žalobu "v tých prípadoch, v ktorých nie je navrhovateľom disciplinárneho konania, ak na jej podaní existuje verejný záujem". Išlo by napríklad o disciplinárne konania vedené voči notárom osvedčujúcim vyhlásenie o nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnosti patriacej neznámemu vlastníkovi, alebo ktorá je chránenou krajinnou oblasťou či lesom, alebo ktorá zasahuje do verejnej komunikácie.Novelou by sa v Notárskom poriadku vypustila jednoročná subjektívna lehota na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, ktorá je podľa ministerstva neefektívna. Objektívna trojročná lehota na podanie disciplinárneho návrhu má zostať zachovaná.spresnilo ministerstvo.Zmeny by v prípade schválenia mohli byť platné od 1. decembra 2019.