Rezort spravodlivosti má mať v roku 2020 k dispozícii 457 miliónov eur

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti SR by malo v budúcom roku hospodáriť so sumou 457 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity. Ministerstvu sa zvýšia výdavky oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 17,4 milióna eur (3,95 percenta).Najväčšia časť – 350 miliónov eur - zahŕňa osobné výdavky na rok 2020. Oproti schválenému rozpočtu roka 2019 to predstavuje nárast o 48,5 milióna eur, dôvodom je zvyšovanie platov. Kapitálové výdavky na rok 2019 predstavujú sumu 7,84 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 8,9 milióna eur (53,2 percenta).Na väzenstvo sú v rozpočte navrhnuté výdavky v sume 200 miliónov eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 sú výdavky väzenstva vyššie o 21 milióna eur (11,7 percenta). Nárast spôsobili vyššie osobné výdavky a vyššie výdavky na pracovné odmeny obvinených a odsúdených v súvislosti s ich valorizáciou. V rámci rozpočtu sa taktiež zabezpečujú výdavky na prípravu prevádzky Detenčného ústavu Hronovce a výdavky na GDPR.Na personálne a materiálno–technické zabezpečenie činnosti súdov, ostatných rozpočtových organizácií a na efektívny výkon okresných súdov, krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu sa na rok 2020 rozpočtujú výdavky v sume 215 miliónov eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 sa na súdnictvo rozpočtujú výdavky nižšie o 4,8 milióna eur (2,19 percenta).Na medzirezortný program Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu sa rozpočtuje suma 22,7 milióna eur. V tejto sume sú zahrnuté aj výdavky na GDPR.