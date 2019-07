Rezort spravodlivosti predložil prípad V. Vinogradova GP na stíhanie

Gábor Gál, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 19. júla (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v nadväznosti na rozhodnutie ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) o nepovolení vydať Valentina V. Vinogradova do Ruskej federácie predložilo vec generálnej prokuratúre SR na trestné stíhanie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ministerstva Zuzana Drobová. Ide podľa nej o praktické vyjadrenie zásady vydať alebo stíhať, čiže ak štát nevydá osobu, začne ju sám stíhať.Drobová poukázala, že Slovensko nie je povinné vyhovieť žiadosti o vydanie.vysvetlila.Rezort spravodlivosti je podľa hovorkyne presvedčený, že Slovensko v tomto prípade nepostupovalo v rozpore so svojimi medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi z príslušných nástrojov v oblasti vydávania osôb.Igor Zhirikov, právnik zastupujúci jednu z poškodených spoločností, poukázal, že Slovensko môže zodpovedať za škodu, ktorú Vinogradov spôsobil za jeho viaceré hospodárske trestné činy.uviedol Zhirikov.Gál po dôkladnom posúdení všetkých okolností prípadu extradície vo veci Valentina V. Vinogradova rozhodol minulý týždeň o nepovolení jeho vydania do Ruskej federácie. Vinogradov bol v Ruskej federácii podozrivý z trestného činu krádeže cudzieho majetku podvodom, ktorá mala byť vykonaná organizovanou skupinou vo zvlášť veľkom rozsahu.Minister Gál bol poslednou inštanciou, ktorá mala rozhodnúť o vydaní Vinogradova na trestné stíhanie do Ruska. Tomu predchádzala analýza spisového materiálu.