Rezort spravodlivosti preveruje spisy viacerých sudcov z Threemy

Bratislava 27. novembra (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti SR v súčasnosti preveruje niekoľko desiatok spisov, medzi nimi aj spisy viacerých sudcov z Threemy Mariana K. Týka sa to Moniky Jankovskej, Zuzany Maruniakovej, Vladimíra Sklenku a Adriána Pažúra. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) do budúcnosti nevylučuje podanie ďalších disciplinárných návrhov. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová.uviedol Gál po stredajšom rokovaní vlády. Ten tvrdí, že sa preverovanie netýka už len sudcov z bratislavského kraja, čo potvrdzuje preverovanie spisov predsedu Okresného súdu Košice II Adriána Pažúra. Ten rozhodoval v kauze Unipharma, v ktorej žiadal Marian K. od farmaceutickej firmy 45 miliónov eur.Medzi preverovanými spismi je aj spor o zmenky TV Markíza, z ktorého sa neskôr stalo trestné konanie, za ktoré je Marian K. vo väzbe. Tento spor rozhodovala ešte počas civilného konania sudkyňa Okresného súdu Bratislava V Zuzana Maruniaková. Jej spis sa preveroval ešte za čias ministerky Lucie Žitňanskej.Preverovanie spisov by sa malo týkať aj sudkyne s pozastavenou funkciou Moniky Jankovskej a sporu v prípade trenčianskej reštaurácie Fatima. O tú sa kedysi zaujímal aj zavraždený mafián Peter Čongrády.Ďalší sudca s pozastavenou funkciou Vladimír Sklenka, ktorého spisy sa preverujú tiež, si podľa NAKA vymenil s Marianom K. viac ako 9000 správ. Z nich má vyplývať, že prijímal od Mariana K. finančnú hotovosť a iné výhody.Gál po rokovaní vlády tiež dodal, že sa preverujú aj spisy súvisiace s inými sudcami ako s tými z Threemy.uzavrel Gál.Marian K. čelí obžalobe pre objednávku vraždy novinára Jána Kuciaka, vo väzbe je za údajné falšovanie zmeniek TV Markíza a marenie spravodlivosti. Obžalobe čelí tiež v kauze Gatex za porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku.