Rezort spravodlivosti reaguje na exekútorskú komoru, nový zákon bráni

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 13. júla (TASR) – Rezort spravodlivosti reaguje na tvrdenia Slovenskej komory exekútorov (SKE), ktorá v piatok (12. 7.) vyzvala občanov, aby si svoje dlhy vyplatili čo najskôr, s tým, že zastavenie exekúcie môže dlžníkovi v skutočnosti zvýšiť dlh. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR reaguje s tým, že pre veriteľov nebude lákavé takéto pohľadávky opätovne vymáhať. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová.upozorňuje na to hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová. Ďalej vysvetľuje, že dlžník tak bude musieť zaplatiť 35 eur za zastavenie predchádzajúcej exekúcie a taktiež súdny poplatok za opätovné podanie návrhu.Podľa Drobovej môže takáto situácia nastať iba v prípade, že bude opätovný návrh veriteľom podaný.uviedla. Rezort spravodlivosti ďalej dodáva, že zaplatenie ďalšieho súdneho poplatku v spojení so zaplatením trov exekútora v starej exekúcii "Nový zákon sleduje dva hlavné ciele, a to odbremeniť súdy od vedenia starých exekúcií a zastaviť exekúcie, ktoré už nemajú zmysel. V prípadnom odpustení poplatku by podľa rezortu spravodlivosti nebol druhý cieľ zákona splnený vzhľadom na to, že by mohli veritelia bezplatne podávať nové návrhy na vykonanie exekúcie.Slovenská komora exekútorov (SKE) vyzýva občanov, aby si svoje dlhy vyplatili čo najskôr. Nový zákon o zastavení niektorých exekúcií, ktorý v stredu (10. 7.) podpísala prezidentka Zuzana Čaputová, nezbavuje podľa SKE dlžníkov ich záväzkov.Staré exekúcie začaté sa pred 1. aprílom 2017 sa ukončia. Vyplýva to zo zákona o ukončení niektorých exekučných konaní z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý odobrila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Stará exekúcia sa podľa zákona zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia sa a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.