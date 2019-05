Rezort spravodlivosti spustil register na overenie súdnych rozhodnutí

Ilustračné foto. Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Bratislava 27. mája (TASR) - Občania si budú môcť jednoduchšie a rýchlejšie overiť, či je konkrétne rozhodnutie už právoplatné. Urobiť tak môžu cez Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí, ktorý na svojom webe spustil rezort spravodlivosti.Ide o verejný register, na základe ktorého si môže účastník konania, právny zástupca, respektíve tretia strana preveriť, či predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.uviedla Denisa Gerši z tlačového oddelenia ministerstva.Vyhľadať informácie o rozhodnutí je možné zadaním kódu ECLI konkrétneho rozhodnutia. Druhým spôsobom je zadať do vyhľadávača spisovú značku, súd a dátum vydania rozhodnutia, pričom všetky tri údaje sú pri vyhľadávaní povinné.Zriadením registra chce rezort podľa jeho šéfa Gábora Gála (Most-Híd) zabezpečiť plynulosť a rýchlejší výkon spravodlivosti pre občanov.vysvetlil.Po uplynutí potrebnej doby na oboznámenie sa so systémom bude cieľom rezortu, aby doložky právoplatností a vykonateľností boli použiteľné aj na právne účely.priblížila Gerši. Doložky by už tak následne nebolo potrebné predkladať iným orgánom štátnej správy, pretože by si právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia vedeli overiť samy.Výhodou tohto riešenia môže byť podľa Gerši odstránenie administratívnej záťaže súdov, ako aj oprávnených osôb.uzavrela.