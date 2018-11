Rezort spravodlivosti: Žiaden list sme od sudcu Radačovského nedostali

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 2. novembra (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) nedostal doteraz žiaden list od sudcu Miroslava Radačovského. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová.Ako ďalej vysvetlila, ministerstvo dostalo list od popradského súdu, v ktorom sa píše o odchode sudcu do dôchodku.pribížila Drobová s tým, že sudca svoje rozhodnutie zdôvodnil dovŕšením 60 rokov v septembri tohto roku.Týždenník Plus 7 dní informoval, že Radačovský oznámil listom adresovaným ministrovi spravodlivosti svoj odchod z funkcie. Dôvodom podľa týždenníka malo byť najmä to, aby nevznikli pochybnosti o jeho nezaujatom rozhodovaní vo veci sporu prezidenta SR Andreja Kisku, keďže ešte nie je právoplatná.Prezident spor o pozemky v katastri obce Veľký Slavkov prehral, rozsudok nie je právoplatný. Svojimi vyjadreniami pre médiá sudca prezidenta nepriamo vyzval, aby po verdikte odstúpil zo svojej funkcie. Jeho slová mal preskúmať minister spravodlivosti, ako aj predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková. Obaja mali posúdiť, či jeho vyjadrenia na adresu hlavy štátu nie sú dôvodom na podanie disciplinárneho návrhu.