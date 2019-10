Rezort vnútra a policajti spozornejú pri úmrtiach detí v nemocniciach

Ilustračné foto Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) – Ministerstvo vnútra (MV) SR a Policajný zbor budú venovať zvýšenú pozornosť úmrtiam detí v zdravotníckych zariadeniach. Zvažujú vytvorenie miest špecialistov na vyšetrovanie takýchto úmrtí. TASR o tom informovali z tlačového odboru ministerstva vnútra.povedala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).O výsledkoch analýzy vyšetrovania spisov jednotlivých prípadov úmrtí detí bude rezort informovať ich príbuzných a v prípade zistenia pochybení. Tieto skúsenosti chce polícia zapracovať do internej metodiky vyšetrovania prípadov trestnej činnosti, súvisiacej so zanedbaním zdravotnej starostlivosti.uviedla prvá viceprezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.Ministerstvo tiež pripomína novelizáciu zákona o obetiach trestných činov a Trestného poriadku, vďaka ktorej bude kategória obetí rozšírená o rodinného príslušníka s účinnosťou od januára 2020. Tieto obete tak budú mať väčšie práva v trestnom konaní.Ministerka Saková tiež pripomína preškolenie už 2000 policajtov prvého kontaktu a zriadenie špeciálnych výsluchových miestností, ktoré majú zamedziť takzvanej sekundárnej traumatizácii, keď sú obete trestných činov konfrontované s podozrivým. Takáto miestnosť je zatiaľ vybudovaná v Akadémii Policajného zboru v Bratislave pre vzdelávacie účely s tým, že rezort vnútra avizuje ďalších 14 do roku 2021.Rezort pripomína občanom aj zriadenie informačných kancelárií pre obete v rámci klientských centier vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. V nich polícia poskytuje právnu pomoc obetiam najmä v prvom kontakte s políciou a vyšetrovateľmi. Na týchto miestach nájdu taktiež psychologické poradenstvo alebo sociálne služby.