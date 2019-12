Rezort vnútra chce nakúpiť prístrojové vybavenie na analýzu DNA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. decembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR nakúpi prístrojové vybavenie na analýzu DNA. Predpokladaná hodnota zákazky je 1.847.834 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.opísalo ministerstvo. Prístroje by mali využívať pracovníci Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave, Slovenskej Ľupči a Košiciach.Súčasťou vybavenia majú byť napríklad drobné laboratórne prístroje, súbor zariadení na uchovávanie, archiváciu vzoriek a skladovanie roztokov potrebných na analýzu DNA či genetický analyzátor na fragmentačné analýzy.Ponuky možno predkladať do 11. februára 2020. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroja pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz.