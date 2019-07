Rezort vnútra: L. Noskovič bol preradený do Galanty

Na archívnej snímke Ladislav Noskovič. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 1. júla (TASR) - Podpredseda Slovenského zväzu bobistov Ladislav Noskovič bol preradený na funkciu hasič záchranár na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Galante. Stalo sa tak po tom, čo bol v piatok (28. 6.) odvolaný z funkcie nadriadeného - vedúceho prevádzkovo-technického oddelenia Okresného riaditeľa HaZZ v Piešťanoch. TASR to potvrdil tlačový odbor ministerstva vnútra.Na odvolanie Noskoviča upozornila televízia Markíza s tým, že za všetkým má byť aféra so státisícovými príspevkami pre bobistov. Poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (OĽaNO) vo štvrtok 27. júna poukázal, že Noskovič mal klamať pri vyúčtovaní ciest na medzinárodné súťaže bobistov a v čase, keď mal byť na súťažiach, bol vedený v službe. Grendel informoval, že v súvislosti so Slovenským zväzom bobistov (SZB) čerpal aj dotácie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vyzval ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), aby sa nespoliehala na formálne odpovede z hasičského riaditeľstva a situáciu preverila.