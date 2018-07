Rezort vnútra nemá informácie, že by niekto unášal vietnamského občana

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 31. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra nemá informácie, že by ktokoľvek zo Slovenska unášal vietnamského občana do zahraničia. V reakcii na medializované informácie, že berlínsky vyšetrovatelia už nepochybujú, že bol pri únose použitý slovenský vládny špeciál, to uviedol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Petar Lazarov.O tom, či budú prípad vyšetrovať aj slovenské orgány, musí podľa neho rozhodnúť prokuratúra a polícia, nie rezort vnútra.dodal.pripomenul Lazarov. Slovenská strana jej pritom podľa jeho slov poskytuje súčinnosť.priblížil.Slovenský postup v prípade kritizoval i prezident SR Andrej Kiska a predstavitelia opozície. Kiska očakáva, že sa o vyšetrovaní podozrení z medzinárodného únosu dozvie od slovenských, nie nemeckých vyšetrovateľov. Upozornil tiež, že prípad môže mať dôsledky pre vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom.vyhlásil Lazarov.