Rezort vnútra neplánuje zmenu zákona v súvislosti s jazdami traktorov

Bratislava 12. júla (TASR) – Ministerstvo vnútra SR neuvažuje o zmene zákona o cestnej premávke, ktorá by povoľovala jazdy traktorov po cestách prvej triedy bez obmedzenia počas sezónnych poľnohospodárskych prác. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) SR Denisa Baloghová. Rezort tak reagoval na vyjadrenie mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), podľa ktorého súčasná podoba zákona traktory počas sezónnych prác obmedzuje. Preto chce cestný zákon zmeniť.Podľa Baloghovej však zákon aj v súčasnosti jazdu traktorom za určitých podmienok umožňuje. Podľa aktuálnej podoby môžu traktory jazdiť po cestách prvej triedy okrem pondelka až piatka v čase od 7.00 do 9.00 h a v piatok a v dňoch pracovného pokoja od 16.00 do 20.00 h.vysvetlila.Výnimku povoľuje orgán PZ, ak je však potrebné ju udeliť mimo určitého kraja, udelí ju rezort vnútra.dodala Baloghová.Žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, územný rozsah alebo trasu, po ktorej sa bude vozidlo pohybovať, obdobie, počas ktorého je výnimka potrebná, účel a zdôvodnenie, ako aj zoznam vozidiel, na ktoré sa bude výnimka vzťahovať. Dôležité je uviesť aj evidenčné čísla a držiteľov, druh, továrenskú značku a typ vozidla.Podľa podpredsedu KDH Pavla Zajaca súčasný stav komplikuje prácu poľnohospodárom počas prebiehajúcej žatvy. Poukázal pritom na prípady, keď polícia na cestách prvej triedy pokutovala traktoristov s vlečkou.Spomenul konkrétny prípad z pondelka (9.7.), keď traktorista vezúci vymlátené obilie do Sečoviec medzi 7.00 až 9.00 h dostal od policajtov pokutu 20 eur. Vodič pritom podľa neho nevytváral žiadne veľké kolóny a nespôsoboval žiadny dopravný kolaps. Zajac označil