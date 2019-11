Rezort vnútra: Počet volaní na 112 z roka na rok klesá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 29. novembra (TASR) – Počet volaní na linku tiesňového volania 112 z roka na rok klesá. V roku 2019 zaznamenala linka ku koncu októbra viac ako 900.000 volaní. Za rok 2018 ich bolo vyše milióna. Trend podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) súvisí so zvýšenou informovanosťou verejnosti. Rezort vnútra pripomína občanom aj možnosť posielať SMS. TASR o tom informoval hovorca ministerstva vnútra SR Petar Lazarov.vysvetľuje Saková, ktorá dodáva, že bolo do konca októbra viac ako 57 percent volaní oprávnených.Najviac volaní eviduje rezort v piatok a sobotu. Špeciálne ide o víkendové noci. Najviac volaní je každoročne zaznamenaných v Košickom kraji a najmenej v Trenčianskom kraji. Ministerstvo taktiež informuje, že sa dá na 112 dovolať aj z telefónov bez SIM karty alebo z oblasti, kde volajúci nemá signál domovskej mobilnej siete.Saková v tlačovej správe tiež pripomína možnosť posielať SMS.informuje ministerka. Saková považuje za primárnu cieľovú skupinu tejto služby sluchovo a rečovo znevýhodnené osoby. Taktiež však obete domáceho násilia, svedkovia trestných činov aleboMinisterstvo v súvislosti s SMS správami pripomína, že by mal občan naďalej prednostne volať. V prípade SMS je dôležité byť podľa rezortu stručný a vecný tak, aby operátor dokázal čo najrýchlejšie určiť čo, kde a komu sa stalo.Za prvý rok spustenia služby prijali koordinačné strediská takmer 30.000 správ. V roku 2019 je to ku koncu septembra viac ako 17.000 správ.