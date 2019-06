Rezort vnútra SR chce rozšíriť voľby poštou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. júna (TASR) - Možnosť voliť poštou zo zahraničia by sa mala rozšíriť aj na voľby do Európskeho parlamentu a prezidentské voľby. Novelu volebného zákona pripravuje Ministerstvo vnútra (MV) SR, termín jej predloženia nie je známy. Únia Slovákov v zahraničí hovorí o byrokracii a komplikovanosti procesu voľby poštou.priblížila Petra Friese z tlačového odboru rezortu vnútra.Voliť listom nie je podľa predsedu Únie Slovákov Dušana Klima také jednoduché. Namieta byrokratické prekážky a zvýšenú obťažnosť, čo podľa neho odradilo Slovákov žijúcich v zahraničí od účasti na doterajších parlamentných voľbách.priblížil Klimo.Pri všetkých ostatných voľbách, ako napríklad prezidentské, eurovoľby či voľby do samospráv, musia voliči zo zahraničia pricestovať na Slovensko.Klimo poukázal na prax v iných krajinách, kde majú občania žijúci v zahraničí možnosť voľby na zastupiteľských úradoch v krajinách, v ktorých žijú. Túto možnosť podľa jeho slov ponúka svojim voličom väčšina európskych krajín, prípadne ju kombinujú s možnosťou voliť poštou.V súčasnosti podľa jeho slov v zahraničí pracuje, študuje alebo z iných dôvodov sa nachádza okolo 250.000 – 400.000 občanov SR s právom voliť, teda zhruba päť až desať percent celkového voličského potenciálu. Dôvod, pre ktorý sa problém podľa jeho slov nerieši, vidí v nezáujme Slovenska o svojich občanov žijúcich v zahraničí.