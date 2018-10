Rezort vnútra vyhlási výzvu pre obce s rómskymi komunitami

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 6. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR vyčlenilo 25 miliónov eur na výzvu zameranú na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s rómskymi komunitami, aby navýšili kapacity pre prijatie ďalších detí v predškolskom veku. Rezort vnútra o tom informoval na svojom webe.Výzvu plánuje ministerstvo, sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlásiť v najbližších dňoch. Spolufinancovaná má byť zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom by sa mali obce a mestá podieľať na projekte päťpercentnou spoluúčasťou.informovalo ministerstvo.Rezort chce takýmto spôsobom podporovať výstavbu a rekonštrukciu materských škôl s dôrazom na rozšírenie kapacít minimálne o 20 percent. Rovnako chce vyriešiť problém s nedostatkom kapacít materských škôl a vytvoriť podmienky pre lepší prístup detí zo všetkých skupín obyvateľstva k predškolskému vzdelávaniu.povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.Pre účely zriadenia novej škôlky alebo presunutia kapacity existujúcej materskej školy do vyhovujúcich priestorov bude môcť obec podľa ministerstva zrekonštruovať aj iný objekt, ak pri tom zachová navýšenia kapacity o 20 percent v prípade presunutia existujúcej škôlky.Podľa informácií ministerstva má ísť o otvorenú výzvu, pričom uzavretie prvého kola je plánované začiatkom novembra 2018. Ďalšie hodnotiace kolo by malo byť vo februári 2019 v závislosti od výsledkov prvého kola. V porovnaní s predchádzajúcou výzvou by mala táto priniesť zníženie administratívnej náročnosti a zjednodušenie podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku. Zvýšiť by sa mali optimálne náklady na dieťa, zohľadňujúc cenový vývoj v stavebnom sektore.