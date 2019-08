Rezort vnútra zatiaľ nevybral dodávateľa na nové vrtuľníky

Ilustračná snímka. Foto: TASR MO SR Foto: TASR MO SR

Bratislava 13. augusta (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR stále nevybralo dodávateľa na nové vrtuľníky pre hasičov a policajtov.uviedol pre TASR hovorca MV SR Peter Lazarov.MV SR pred dvoma rokmi ukončilo verejné obstarávanie na dodávku dvojmotorových vrtuľníkov. Uzatvorilo rámcovú dohodu s dvoma úspešnými uchádzačmi, a to Bell Helicopter Textron Inc. a Leonardo S.p.a.informoval Lazarov. Výsledkom by mala byť "kúpna zmluva na dodanie konkrétneho počtu vrtuľníkov s účastníkom dohody, ktorý bude úspešný na základe vopred stanovených kritérií", vysvetlil Lazarov.Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v súčasnosti neeviduje žiaden podnet ani námietky voči vrtuľníkom. Úrad v minulosti kontroloval zákazku na nákup dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov. Pri kontrole v roku 2017 nebolo identifikované žiadne porušenie zákona.povedal pre TASR Zoltán Rácz z tlačového odboru ÚVO.Ministerstvo ukončilo súťaž na dodávku dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov v júni v roku 2017. V prvej etape ministerstvo vnútra plánovalo nakúpiť päť vrtuľníkov, ktoré budú hradené z finančných prostriedkov Európskej únie a budú určené pre Hasičský a záchranný zbor, Horskú záchrannú službu a Policajný zbor.