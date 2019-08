Rezort vnútra získal dizajny tabuliek s evidenčnými číslami

Ilustračná snímka. Foto: TASR KR PZ Nitra Foto: TASR KR PZ Nitra

Ľudia by v budúcnosti nemuseli chodiť na dopravný inšpektorát po EČ

Bratislava 21. augusta (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR získalo v lete tohto roku bezodplatne dizajny tabuliek s evidenčným číslom (EČ) áut. V roku 2018 ministerstvo opakovane vstúpilo do rokovaní so spoločnosťou Turčan Delta, ktorá vlastnila patent na dizajn tabuliek.Predpokladaná hodnota zákazky na výrobu a dodanie tabuliek s EČ je skoro 34,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).uviedla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Tender na obstarávanie evidenčných čísel vozidiel ministerstvo spustilo v stredu.uvádza ministerstvo.Predpokladané množstvo tabuliek s EČ je 1.170.000 kusov za rok. Ministerstvo s víťazným uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo na dobu určitú, konkrétne na obdobie 48 mesiacov.Jediným vlastníkom dizajnom registrovaným na Úrade priemyselného vlastníctva SR bola spoločnosť Turčan Delta. Od roku 2005 mala s MV SR podpísanú zmluvu na výrobu a dodávku reflexných 'ešpézetiek', tabuliek CD a individuálnych EČ pre motorové a prípojové vozidlá. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú, v roku 2007 sa dodatkom k zmluve zmenila platnosť zmluvy na dobu určitú.Občania by v budúcnosti nemuseli chodiť na dopravný inšpektorát po malý a veľký technický preukaz a tabuľky s evidenčným číslom (EČ). Odoslané by im mali byť priamo domov kuriérnou službou. Počíta s tým návrh zákona Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorým by sa mala na jeseň zaoberať Národná rada SR.Žiadosti podané prostredníctvom elektronickej služby by mali byť zasielané do centrálneho dopravného inšpektorátu v Slovenskej Ľupči. Tam sa vytlačí papierový veľký technický preukaz a objedná sa elektronický malý technický preukaz. Tabuľky s EČ sa tak pripravia na odoslanie kuriérskou službou.uviedla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Poukazuje aj na to, že by sa tým malo umožniť aj presúvanie policajtov spoza okienka na inú policajnú činnosť v prospech občanov.zdôrazňuje Saková.