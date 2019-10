Rezort zahraničia: Chartu OSN pomáhal tvoriť aj Slovák Ján Papánek

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. októbra (TASR) - Zásluhu na tvorbe Charty Organizácie spojených národov (OSN), ktorá vstúpila do platnosti presne pred 74 rokmi, má aj Slovensko. Slovenský diplomat Ján Papánek patril do 14-členného tímu, ktorý formuloval záverečný text dokumentu. V rovnaký deň, 24. októbra 1945, zároveň vznikla OSN. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.Hlavným cieľom OSN je ochrana medzinárodného mieru a bezpečnosti, predchádzanie konfliktom, zabezpečenie prosperity a udržateľného rozvoja a ochrana ľudských práv. Tieto atribúty podľa MZVaEZ nie sú v dnešnom svete samozrejmosťou a podpora OSN ako základného piliera medzinárodných vzťahov a spolupráce je urgentnejšia ako kedykoľvek predtým. "vymenúva MZVaEZ. Podľa ministerstva sú preto stále aktuálne slová bývalého generálneho tajomníka OSN Daga Hammarskjölda o tom, že OSN nebola vytvorená, aby vyniesla ľudstvo do neba, ale aby ho uchránila od pekla.uviedlo MZVaEZ. Výročie OSN považujú predstavitelia ministerstva za príležitosť na pripomenutie si úlohy multilateralizmu a zvýšenie dôvery organizácie medzi krajinami a ich občanmi.doplnili.Slovenská republika podľa MZVaEZ cíti záväzok podporovať efektívny multilateralizmus a hodnoty OSN, ktoré sú založené na dodržiavaní medzinárodných pravidiel a noriem. Je pripravená zasadzovať sa o účinnú implementáciu reforiem týkajúcich sa fungovania organizácie tak, aby mohla aj naďalej zohrávať úlohu silného a účinného piliera multilaterálneho systému.