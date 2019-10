Rezort zahraničia: M. Lajčák rokoval s M. Dodikom a D. Čovićom

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) sa v nedeľu stretol v Bratislave so srbským členom Predsedníctva Bosny a Hercegoviny a lídrom Strany nezávislých sociálnych demokratov (SNSD) Miloradom Dodikom i s podpredsedom Snemovne národov Parlamentného zhromaždenia Bosny a Hercegoviny (BaH) a lídrom Chorvátskeho demokratického spoločenstva BaH (HDZ) Draganom Čovićom. TASR o tom informovali z ministerstva zahraničných vecí.Stretnutie bolo nadviazaním na predchádzajúce aktivity slovenského predsedníctva v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a príspevkom k medzinárodnej mediácii medzi politickými stranami Bosny a Hercegoviny." spresnil rezort diplomacie. Lajčák povzbudil oboch partnerov, aby aj napriek absencii zhody európskych lídrov v otázke otvorenia prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom využili každú príležitosť na demonštráciu konkrétnych krokov približujúcich Bosnu a Hercegovinu k Európskej únii, jej hodnotám a štandardom.Za prioritu označil sformovanie novej "", čomu by podľa ministra napomohlo nájdenie vnútorného konsenzu okolo transatlantickej väzby krajiny, prijateľného pre všetkých relevantných politických aktérov krajiny.