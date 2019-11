REZORT ZAHRANIČIA: Násilie na ženách je stále problémom aj v SR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. novembra (TASR) - Násilie na ženách je naďalej aktuálnym problémom aj na Slovensku. Upozorňuje na to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR pri príležitosti pondelkového Medzinárodného dňa eliminácie násilia páchaného na ženách. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) pripomína, že bezpečné prostredie ženám nedokážu zabezpečiť iba zákony, polícia a služby, ale podstatná je zmena prístupu celej spoločnosti a každého z nás. TASR o tom informovala Daniela Rodinová z tlačového a komunikačného odboru ministerstva práce.Hoci v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách sme podľa ministerstva urobili v posledných rokoch výrazný pokrok, stále máme rezervy v oblasti špecifických postupov a pomoci obetiam sexuálneho násilia.uviedol minister.Podľa výskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny z roku 2017 zažilo sexuálne násilie 4,9 percenta žien na Slovensku, teda asi 100.000 obyvateliek.približuje ministerstvo. K sexuálnemu násiliu najčastejšie došlo za použitia fyzickej sily a vyhrážok.Páchateľmi sexuálneho násilia v dospelosti boli výlučne muži. Až 88 percent žien páchateľa poznalo. Najčastejšie išlo o bývalých alebo súčasných partnerov žien (38%) alebo známych žien (28%). Desať percent páchateľov tvorili príbuzní. Pomer neznámych páchateľov je rovnaký ako pomer páchateľov z pracoviska ženy - nadriadení, kolegovia (12%).konštatuje rezort. Vlani bolo políciou zistených 567 skutkov sexuálneho násilia, z toho 82 percent obetí boli ženy. Špecifickou formou je znásilnenie, ktoré sa podľa slovenského Trestného zákona týka iba žien. Vlani polícia vyšetrovala 99 znásilnení a 67 z nich objasnila.uvádza MPSVaR SR.Násilie na ženách odmieta aj mimoparlamentné KDH. Dobrá legislatíva a hlavne jej dôsledná aplikácia v praxi, ochrana obetí a komplexné služby, výchova a vzdelávanie o ľudskej dôstojnosti človeka a spoločný postup zainteresovaných sú podľa KDH najdôležitejšie nástroje v boji proti domácemu násiliu. "," tvrdí. KDH vyhlasuje, že ako parlamentná strana urobí revíziu príslušnej legislatívy, avšak bez "" častí Istanbulského dohovoru, s ktorými hnutie nesúhlasí.Ministerstvo pripomína, že v prípade potreby je pre ženské obete a všetkých, ktorí chcú pomôcť, zriadená bezplatná nonstop telefonická linka 0800 212 212. Informácie k problematike násilia páchanom na ženách sú k dispozícii na stránke www.zastavmenasilie.skOSN vyhlásilo v roku 1999 25. november za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň sa začínajú celosvetové aktivity, a to v rámci kampanektorá potrvá do Medzinárodného dňa ľudských práv (10. 12.). Jej cieľom je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.