Rezort zahraničia nevie o tom, že by mali v Grécku evakuovať Slovákov

Bratislava 15. septembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR nemá vedomosť o tom, že by mali pri požiaroch v Grécku evakuovať aj slovenských turistov. Tamojší zastupiteľský úrad totiž zatiaľ žiadny z nich nekontaktoval. Pre TASR to uviedol riaditeľ tlačového odboru rezortu diplomacie Juraj Tomaga.Grécke úrady evakuovali desiatky ľudí z dvoch dedín a hotela na ostrove Zakynthos, kde sa v nedeľu rozhorel nový lesný požiar. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s tým, že do bezpečnej vzdialenosti museli previezť aj približne 120 turistov. Vyše 160 hasičov bojovalo už druhý deň aj s obrovským požiarom neďaleko Atén, v oblasti hôr nad pobrežným kúpeľným mestom Lutraki.